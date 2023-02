Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Kalbsrieth (ots)

Der Fahrer eines Pkw kollidierte am 24.02.2023 gegen 7 Uhr auf der L 1172 zwischen Ziegelroda und Kalbrieth mit einem über die Straße wechselnden Reh. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, das Reh verendete an der Unfallstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell