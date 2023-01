Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mit Stichverletzungen in Notaufnahme aufgetaucht

Was war geschehen? + Spuren im Schnee + Werkzeug aus Auto gestohlen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 23.01.2023

+++

Friedberg: Mit Stichverletzungen in Notaufnahme aufgetaucht / Was war geschehen?

Mit mehreren Stichverletzungen tauchte am Samstagabend (21.01.23) ein 26-Jähriger in der Notaufnahme des Krankenhauses in der Ockstädter Straße auf. Bezüglich deren Herkunft machte der in Köln gemeldete Mann wenig glaubhafte Angaben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Verletzte gegen 21.30 Uhr von zwei Männern in einem silberfarbenen Mercedes Coupé direkt vor das Klinikgebäude gebracht worden. Bei einem der beiden bislang Unbekannten soll es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten und ungefähr 175 bis 180 cm großen Mann mit kräftiger Statur, schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild handeln. Dieser war zu diesem Zeitpunkt bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Jeans.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, und bittet mögliche Zeugen darum, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wer kann nähere Angaben zu den beiden Personen beziehungsweise bezüglich des silberfarbenen Mercedes machen? Woher stammen die Verletzungen des 26-Jährigen?

+++

Wölfersheim: Spuren im Schnee

Am frühen Sonntagmorgen (22.01.) versuchte gegen 4 Uhr der Fahrer eines B-Klasse Mercedes auf der B445 bei Berstadt, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der Daimler raste in Richtung Autobahn vor dem Streifenwagen davon und verunfallte in Höhe der Anschlussstelle zur A45. Bei dem Versuch, dem PKW-Fahrer an der Unfallstelle habhaft zu werden, hatte dieser das Auto plötzlich zurückgesetzt, sodass ein an der Beifahrertür stehender Beamter zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der Fahrer verließ daraufhin das Auto und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Ordnungshüter folgten den Schuhspuren im frischen Schnee bis zu einem nahegelegenen Waldstück. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers aus der Luft spürte man den Flüchtigen, der sich im Dickicht versteckt hatte.

Schnell war der Grund des beachtlichen Fluchtverhaltens ermittelt: Der offenbar unter Drogeneinfluss stehende 40-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, war in einem nicht zugelassenen Auto unterwegs, an welchem gestohlene Kennzeichen angebracht gewesen waren. Außerdem fand man bei dem aus dem Vogelsbergkreis stammenden Mann mehrere Gramm Amphetamin.

Die Polizeibeamten nahmen ihn vorläufig fest.

+++

Florstadt: Werkzeug aus Auto gestohlen

Aus einem weißen Mercedes Citan haben Diebe in Ober-Florstadt Werkzeug und Baumaterialien im Wert mehrerer Tausend Euro gestohlen. Das Fahrzeug stand von Donnerstag, 16.30 Uhr bis Sonntag, 9.30 Uhr in der Schreitzergasse. Im Tatzeitraum hatten die Straftäter mehrere Autoscheiben eingeschlagen und die im Innenraum aufbewahrten Wertsachen mitgenommen. Entwendet worden waren ein Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, eine Stichsäge, ein Baustrahler, ein Kreuzlinienlaser sowie eine Rolle Abdeckfolie. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel,. 06031/6010 zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell