Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrollen in Harztor

Nordhausen (ots)

Im Rahmen von durchgeführten Verkehrskontrollen in der Ortslage Niedersachswerfen, wurde bei einem 33-jährigen Dacia-Fahrer ein positiver Drogenvortest festgestellt. Auch in diesem Fall wurde eine Blutentnahme entnommen und ein Verfahren eingeleitet. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

