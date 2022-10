Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheiben am Pkw eingeschlagen

Mühlhausen (ots)

Am frühen Samstag Morgen fand eine Fußgängerin in der Marcel-Verfaille-Allee einen beschädigten Pkw Skoda vor und informierte die Polizei. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass an dem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug alle Scheiben auf der Beifahrerseite sowie die Heckscheibe zerstört wurden. Es ist davon auszugehen, dass Unbekannte mittels einem Gegenstand oder Werkzeug die Scheiben einschlugen. Weitere Fahrzeuge im Nahbereich waren nicht betroffen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

