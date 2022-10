Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneute Betrugsversuche um Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen (ots)

Am Freitag gingen zum wiederholten Mal mehrfache Hinweise zu sogenannten Schockanrufen ein. Dabei war die Vorgehensweise fast immer gleich. Den zumeist älteren Geschädigten wurde per Anruf vorgetäuscht, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht habe und nun eine Geldstrafe oder eine Kaution zur Abwendung einer Haft erforderlich sei. Dabei geben sich die Anrufer als vermeintliche Polizeibeamte oder sogar Staatsanwälte aus. Die Forderungen belaufen sich meist auf Bargeld, zum Teil im mittleren fünfstelligen Bereich. Bei manchen Anrufen wurde ersatzweise auch nach Schmuck oder anderen Wertgegenständen gefragt. Die Anrufe gingen am Freitag vermehrt in Mühlhausen ein, aber auch aus dem Kreis Bad Langensalza wurden zwei solcher Schockanrufe gemeldet. Die Polizei weist nochmal ausdrücklich darauf hin, dass auf solche Forderungen niemals eingegangen werden soll. Beenden sie im zweifelsfrei einfach das Gespräch oder wenden sich an Nachbarn, Bekannte oder unmittelbar an ihre örtliche Polizeidienststelle.

