LPI-NDH: Aufmerksamer Bürger

Nordhausen (ots) - Am Samstag, gegen 20:00 Uhr, kontrollierten Polizisten in der Emil-Reichardt-Straße einen VW Golf. Der Drogentest verlief bei dem 20-Jährigen Fahrer positiv auf Cannabis, so dass eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de ...

