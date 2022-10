Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungenügender Sicherheitsabstand

Wiehe (ots)

Ein Auffahrunfall ereignete sich am 21.10.2022 gegen 15.55 Uhr in der Ortslage Roßleben-Wiehe, in der Donndorfer Straße. Der Fahrer eines Pkw Mercedes Vito missachtete im Kreuzungsbereich Donndorfer Straße/Sempten die Vorfahrt, als er dem Straßenverlauf der Donndorfer Straße aus Richtung Leopold von Ranke Straße kommend, geradeaus folgte. Der Fahrer des Vorfahrtsberechtigten Pkw Ford Fusion welcher die Donndorfer Straße aus Richtung Stiftsgut Hechendorf befuhr und nach links in die Straße Sempten einbiegen wollte, musst daraufhin stark abbremsen welches die nachfolgende Fahrerin eines Pkw Renault Clio zu spät bemerkte und auf den Ford auffuhr.

