Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemitteilung der PI Eichsfeld vom 09.10.2022

Nordhausen (ots)

Straftaten:

Unbekannte Täter entwendeten aus einem auf einem Parkplatz in der Küllstedter Triftstraße abgestellten Lkw Iveco in der Zeit vom 05.10.2022 - 08.10.2022 2 12-V-Batterien. Der Gesamtwert des Beutegutes wird auf 3.200,-EUR geschätzt. Am Lkw wurde außerdem noch ein Sachschaden von 100,-EUR verursacht.

Am 07.10.2022 / 14:10 Uhr versuchten unbekannte Täter mit einer WhatsApp-Nachricht vergeblich, einen 69jährigen Breitenworbiser um sein Erspartes zu bringen. Die Betrüger gaben vor, dass die Nachricht von der Tochter geschrieben sei und baten um zwei Überweisungen, weil deren Handy angeblich defekt sei. Der Geschädigte ließ sich aber nicht darauf ein und informierte die Polizei.

Am 08.10.2022 / gg. 18:10 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen auf der Straße in Niederorschel / Bahnhofstraße in Höhe Hausnummer 17 gemeldet. Dabei wurde gemäß Zeugenangaben eine Person durch einen Schlag mit einer Flasche am Kopf verletzt. Bei Eintreffen der Polizei war aber keiner der Beteiligten mehr vor Ort.

Verkehrsgeschehen:

Am 09.10.2022 / 03:50 Uhr kontrollierten Beamte in Hausen / Schulstraße den 67jährigen Fahrer eines Pkw Renault Clio. Bei diesem wurde ein Atemalkoholwert von 1,57 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und Anzeige erstattet.

Am 07.10.2022 / 15:40 Uhr befuhr der 18jährige Fahrer eines Pkw Audi A 4 die L 1005 von Siemerode kommend in Richtung Heiligenstadt. Ca. 500m nach dem Ortsausgang kam ihm der 23jährige Fahrer eines Lkw Mercedes Sprinter entgegen. Dieser geriet aus bislang unbekannter Ursache teilweise auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer des Audi versuchte auszuweichen. Dabei geriet das Fahrzeug außer Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Pkw Audi entstand ein Sachschaden von ca. 15.000,-EUR. Der Fahrer des Mercedes entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, meldete sich aber später bei der Polizei. Gegen ihn wird ermittelt.

In der Zeit vom 07.10.2022 / 15:30 Uhr bis 08.10.2022 / 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Kirchohmfeld / Burgstraße 1 auf einem Parkplatz abgestellten Pkw Mazda 6. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1.500,-EUR.

Am 08.10.2022 / 01:30 Uhr wurde in Dingelstädt / Lippestraße der 34jährige Fahrer eines Pkw Ford Focus angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass gegen diesen eine rechtskräftige Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt. Deshalb wurde der vorgelegte Führerschein auch sofort sichergestellt. Ein Drogenvortest verlief bei dem Fahrer positiv, sodass auch noch eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 34jährigen Fahrer wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (Fahren unter Einfluss berauschender Mittel) erstattet. Aber auch gegen den Fahrzeughalter wird wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell