Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallträchtiger Sonntag auf der Bundesstraße 85

Kyffhäuserland (ots)

Gleich drei Unfälle ereigneten sich am Sonntag auf der Bundesstraße 85 im Bereich des Kyffhäusers. Gegen 14.30 Uhr kollidierte ein 21-jähriger Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Opel Meriva, als er in einer Kurve die Kontrolle über seine KTM verlor. Der junge Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Opel musste abgeschleppt werden. Knapp drei Stunden später, an der gleichen Stelle rutschte ein niederländischer Motorradfahrer in ein entgegenkommendes Motorrad. Die Aprilia fing Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Ein drittes Motorrad kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und überfuhr die auf der Straße herumliegenden Fahrzeugteile. Der niederländische Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kurz nach 19 Uhr gaben Mitarbeiter des zuständigen Straßenverkehrsamtes die Straße wieder frei. Gegen 18.10 Uhr stürzte zwischen Rathsfeld und Bad Frankenhausen ein 17-jähriger Jugendlicher auf seiner Yamaha. Er verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Während der ersten Unfallaufnahme fiel den Polizisten vor Ort ein Motorradfahrer auf seiner KTM auf, der die Unfallstelle passierte und sein Kennzeichen so verändert hatte, dass es nicht ohne Weiteres lesbar war. Als er erneut die Unfallstelle passierte und stoppen musste, beabsichtigten die Beamten ihn zu kontrollieren. Der Kradfahrer flüchtete so schnell, dass er fast einen eingesetzten Feuerwehrkameraden umfuhr. Die Ermittlungen gegen den Kradfahrer aus dem Landkreis Sömmerda dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell