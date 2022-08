Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomaten gestohlen

Anrode (ots)

Unbekannte entfernten in der zurückliegenden Nacht in Hollenbach, an der Landstraße einen Zigarettenautomaten gewaltsam und verschwanden mit diesem. Eine Zeugin hatte die Täter gegen 2 Uhr beobachtet und die Polizei verständigt. Die Täter sollen den kompletten Automaten in einem Fahrzeug verstaut haben und dann in Richtung Dörna geflohen sein. Die alarmierten Polizisten stellten am Tatort zurückgebliebene Bruchstücke des Diebesgutes sicher. Eine sofort angelegte Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu einem roten Fahrzeug, dass in Richtung Dörna unterwegs war, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

