LPI-NDH: jugendlicher Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Holzthaleben (ots) - Kurz nach 10 Uhr stand am heutigen Donnerstag das Heizhaus des Sägewerkes in Holzthaleben in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit mindestens 12 Fahrzeugen an. Gegen 11.15 Uhr hieß es Feuer gelöscht. Die Angestellten konnten unversehrt das Haus verlassen. Zur Brandursache wird am Freitag die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen. Möglicherweise führte ein technischer Defekt im Betriebsablauf ...

