LPI-NDH: Parkbänke beschädigt - wer hat etwas beobachtet

Gernrode (ots) - Circa 20.000 Euro Schaden richtete ein Feuer am Mittag in einem Düngemittellager in Gernrode an. Gegen 11.30 Uhr brannte die Solaranlage der Lagerhalle auf dem Betriebsgelände in der Bahnhofstraße. Menschen waren nicht gefährdet. Die Feuerwehr hatte kurz vor 12 Uhr das Feuer gelöscht. Offentsichtlich löste ein technischer Defekt an einem Kabel das Feuer aus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

