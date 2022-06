LPI-NDH: Auto parkt auf Fußballfeld

Mühlhausen (ots) - Wieder hatten Betrüger mit ihrer Masche des vermeintlichen schweren Verkehrsunfalls, an dem Angehörige Schuld hätten, in Nordthüringen Erfolg. Am Donnerstag übergab eine 78-jährige Frau in Mühlhausen an die Täter Bargeld und Schmuck im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Täter nahmen am Nachmittag telefonisch Kontakt zu der Seniorin auf und suggerierten ihr, dass die Tochter einen Unfall ...

