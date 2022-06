Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau vom Fahrrad gestoßen

Ellrich (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, in der Waldstraße. Dort soll ein bislang unbekannter Täter eine 62-jährige Fahrradfahrerin gestoppt und zu Boden gestoßen haben. Im Anschluss lief der unbekannte Mann weiter in Richtung Sülzhayn. Die Frau verletzte sich leicht. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 30 bis 40- jährigen Mann gehandelt haben. Er war ca. 1.80 m bis 1.90 m groß und hatte gelocktes, schwarzes Haar. Der Unbekannte trug eine kurze Hose und eine neongrüne Jacke. Es soll sich um einen Afrikaner gehandelt haben. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

