LPI-NDH: Jugendlicher Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Artern (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am Dienstag in einem Lebensmittelmarkt in der Kachstedter Straße die Registrierkasse auf. Er erbeutete einen vierstelligen Bargeldbetrag und konnte unerkannt entkommen. Eine Mitarbeiterin entdeckte kurz vor 19 Uhr den Diebstahl und informierte die Polizei. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 ...

