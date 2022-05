Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer auf der Dachterrasse

Bad Langensalza (ots)

Ca. 20.000 Euro Schaden hinterließ ein Feuer am Sonntagmittag in einem Hotel an der Kurpromenade. Auf der Dachterrasse war gegen 13 Uhr das Feuer ausgebrochen. Zwei Mitarbeiterinnen versuchten noch vergeblich die Flammen zu löschen. Das gelang nicht, so dass die Feuerwehr ausrücken musste. Neben dem Holzboden auf der Terrasse zerstörte das Feuer die Fenster zum Speisesaal. Zur Brandursache hat am Vormittag die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Verletzte gab es nicht. Bei Brandausbruch befanden sich keine Gäste im Hotel.

