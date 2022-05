Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hartnäckiges Einbrecherduo auf Tour

Mühlhausen (ots)

Zeugen informierten am späten Sonntagabend die Polizei über klirrende Fensterscheiben an der Berufsschule in der Feldstraße. Die alarmierten Polizisten konnten einen 22-jährigen Tatverdächtigen bei seiner Flucht über den Zaun stellen, ein zweiter 21-jähriger Täter entkam. Sie hatten die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Knapp 90 Minuten später klirrte erneut eine Scheibe. Diesmal die Scheibe eines Fensters der Schule. Zeugenaussagen zufolge waren wieder zwei Täter an der Schule. Diesmal gelang Beiden vor Eintreffen der Polizisten die Flucht. Die Polizei ermittelt auch im zweiten Fall gegen die 22 und 21-jährigen Männer. Ob die Täter Beute machen konnten ist noch unklar.

