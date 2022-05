LPI-NDH: Grünabfall abgebrannt

Kyffhäuserkreis (ots) - Bei mehreren Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende konnten die Beamten der PI Kyffhäuser diverse Fahrzeuge feststellen und aus dem Verkehr ziehen, die weder versichert noch versteuert waren. So wurde am Freitagnachmittag in Roßleben der Fahrer eines Motorades kontrolliert, da er keine Kennzeichen an seinem Fahrzeug verbaut hatte. Bei der zugegebenermaßen wirklich schönen Oldtimer konnte ...

mehr