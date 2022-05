Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Tanklastzug

Mühlhausen (ots)

Am Freitag gegen 11 Uhr ereignete sich in der Martinistraße ein Verkehrsunfall. Ein 83-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz aus der Max-Reger-Straße in die Martinistraße ein. Einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Tanklastzug übersah er, sodass es in der weiteren Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Mercedes und seine Beifahrerin wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt. Der Lkw blieb unbeschadet. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn voll gesperrt.

