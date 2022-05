LPI-NDH: Autofahrer an der Unfallstelle verstorben

Effelder (ots) - Mit einer Kettensäge bewaffnet machte sich Montagabend ein 62-jähriger Mann in Effelder zu schaffen. Er hatte es auf den Zaun der Pfarrei abgesehen und zersägte diesen. Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten trafen den offensichtlich verwirrten und alkoholisierten Mann letztlich in seiner Wohnung an. Er kam in ein Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Kettensäge stellten die Polizisten sicher. Rückfragen bitte an: ...

