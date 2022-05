LPI-NDH: Fahren ohne Pflichtversicherung

Bad Frankenhausen (ots) - Am 29.04.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser gegen 12:30 Uhr in der Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde ein 31-jähriger Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert. Da dieser erheblichen Alkoholgeruch in seinem Atem hatte, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser war mit einem Wert von über 2,5 Promille deutlich über den maximal erlaubten 1,59 Promille. Er musste die Beamten ...

