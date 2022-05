Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbelehrbarer Radfahrer

Bad Frankenhausen (ots)

Am 29.04.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser gegen 12:30 Uhr in der Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde ein 31-jähriger Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert. Da dieser erheblichen Alkoholgeruch in seinem Atem hatte, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser war mit einem Wert von über 2,5 Promille deutlich über den maximal erlaubten 1,59 Promille. Er musste die Beamten daher zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Nachdem er darüber aufgeklärt wurde, dass ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wird und er nicht mehr mit seinem Fahrrad fahren sollte, bis er deutlich weniger Alkohol im Blut habe, durfte er seiner Wege gehen. Nicht schlecht schauten die Beamten, als sie gegen 13:20 Uhr den Mann erneut in der Kyffhäuserstraße auf einem Fahrrad fahrend feststellten. Diesmal konnte er den Wert im Atemalkoholtest mit über 3 Promille sogar noch deutlich steigern. In der Folge wurde eine weitere Blutprobenentnahme durchgeführt und ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell