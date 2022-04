Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Werkhalle richtet enormen Schaden an

Oldisleben (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, brannte es in der Werkhalle einer Produktionsfirma für Abgassysteme im Gewerbegebiet von Oldisleben. Die eingesetzten Feuerwehren kämpften bis kurz vor 23 Uhr mit dem Brand, der eine starke Rauchentwicklung nach sich zog. Der entstandene Schaden wird derzeit auf mindestens eine Million Euro geschätzt. In der Halle befanden sich hochwertige Maschinen, die durch den Brand beschädigt wurden. Die Kriminalpolizei schließt nach der Brandortuntersuchung eine Straftat als Brandursache aus. Hiernach gehen die Ermittler von einem technischen Defekt an einer Anlage aus. Die Mitarbeiter der Firma, die sich in der Nachtschicht befanden, konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt

