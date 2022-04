Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Faustschlag in den Bauch

Nordhausen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigem und einem 50-Jährigem kam es am Donnerstagabend in der Rautenstrasse. Der Jugendliche wartete an der dortigen Haltestelle, als sich, seinen Angaben zufolge, der ihm bekannte 50-jährige Täter näherte, um ein Gespräch zu suchen. Innerhalb dieses Gespräches soll der Ältere den Jugendlichen mit der Faust in den Bauch geschlagen haben. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt dabei Schmerzen im Bauch, lehnte aber eine medizinische Versorgung ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den älteren Bekannten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell