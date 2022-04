LPI-NDH: Scheinwerfer gestohlen

Sondershausen (ots) - Die Polizei in Sondershausen sucht die Autofahrerin, die am Freitag, 1. April, einen Unfall zwischen Badra und Sondershausen beobachtet hat. Sie hatte sich das Kennzeichen des geflüchteten Autofahrers gemerkt und dem geschädigten Autofahrer genannt. Leider versäumte es der Geschädigte, sich die Erreichbarkeit der Zeugin zu notieren. Der 18-Jährige musste gegen 14.45 Uhr in einer Kurve einem ...

mehr