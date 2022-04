LPI-NDH: Jugendlicher Motorradfahrer nach Unfall geflüchtet

Bretleben (ots) - Zwei unbekannte Täter machten sich in der Nacht zu Donnerstag an einem Zigarettenautomaten in Bretleben, in der Hauptstraße zu schaffen. Sie entfernten gegen 0.15 Uhr gewaltsam den Automaten, luden ihn in einen Transporter und flüchteten in Richtung Artern, Heldrungen. Ein Zeuge beobachtete die Diebe und informierte die Polizei. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen entkamen sie. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Sie nutzten einen weißen VW ...

mehr