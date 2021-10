Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Autowaschanlage

Sonneberg/Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am Donnerstag zwischen 00:00 Uhr und 07:15 Uhr beschädigten Unbekannte die Vorhängeschlösser der Autowaschanlage in der Neustadter Straße in Sonneberg und suchten im Inneren nach möglichen Beutegut. Da die Kassen am Vorabend geleert wurden, blieb der Entwendungsschaden gering. Die Einbrecher richteten Sachschaden von etwa 50 Euro an. In der Nacht zum Donnerstag versuchten Unbekannte einen Münzstaubsauger an der Tankstelle in der Bahnhofstraße in Neuhaus-Schierschnitz aufzubrechen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 100 Euro geschätzt. Auch hier hatten die Täter kein Glück. Es entstand kein Entwendungsschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

