Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer vermisst seine Schlüssel?

Nordhausen (ots)

Bei einer Wohnungsräumung am 30. März in der Kurt-Wein-Straße stellten die Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens mehrere Schlüssel sicher und übergaben sie der Polizei. Bislang konnten die Eigentümer nicht ermittelt werden. Wer seine Schlüssel erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

