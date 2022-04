Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert mit Auto gegen Stein geprallt

Kirchworbis (ots)

Mit zwei Promille Atemalkohol war eine Autofahrerin in der zurückliegenden Nacht in Kirchworbis unterwegs. Am Ortsausgang kam sie mit ihrem VW Caddy von der Straße ab und krachte gegen einen Stein. Hierdurch beschädigte sie ihren Caddy derart, dass er nur noch zurück auf die Straße zurückrollte und quer zur Fahrbahn stehen blieb. Die angetrunkene Frau hatte Glück und blieb unverletzt. Der demolierte Caddy war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

