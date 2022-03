Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto in Garage abgebrannt, Feuer greift auf Schuppen über

Werther (ots)

Ca. 50.000 Euro entstanden bei einem Feuer am Montagmittag in Großwerther. Eine Doppelgarage stand gegen 13 Uhr in Flammen. Das Feuer griff auf einen Geräteschuppen über, bevor die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle hatte. Ein VW T-Roc in der Garage brannte komplett aus. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Ein technischer Defekt am Auto in der Garage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Verletzte gab es nicht.

