LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Am 19.03.2022 gegen 23:00 Uhr stellten die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 54jährigen Radfahrer in Worbis am Untertor fest, welcher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Bei dem Radfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mit einem Bußgeld muss der 44jährige Fahrer eines Pkw Kia Picanto rechnen. Er wurde am 20.03.22 um 05:30 bei einer Verkehrskontrolle in Leinnefelde angehalten. Bei ihm schlug der durchgeführte Drogentest positiv an.

