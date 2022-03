LPI-NDH: Schnelle Hilfe durch die Feuerwehr

Bad Langensalza (ots) - Am Freitag Nachmittag ereignete sich in Bad Langensalza, in der Klopstockstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem der 25 Jahre alte Fahrer eines VW Golfs beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Straße einen Radfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad, woraufhin der 45-jährige Radfahrer zu Fall kam und dadurch leicht verletzt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

