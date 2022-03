LPI-NDH: Vorsicht vor Betteltrickbetrügern

Heiligenstadt (ots) - Kurz nach Mitternacht am 19.03.22 bemerkte eine Anwohnerin der Holbeinstraße, dass sich zwei Personen an dem in der Holbeinstraße aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Sie informierte umgehend die Polizei. Die beiden Täter bemerkten, dass sie beobachtet wurden und flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. An dem Automaten entstanden ca. 150EUR Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

mehr