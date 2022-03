Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen im Landkreis Nordhausen

~ Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr beobachteten Zeugen, in Wipperdorf auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, einen Fahrer eines Pkw KIA, wie dieser beim Ausparken gegen einen anderen Pkw stieß und dabei Sachschaden verursachte. Der Mann flüchtete vermeintlich unerkannt vom Unfallort. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei erschien der Verursacher wieder an der Unfallstelle. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Eine Blutentnahme wurde vorgenommen und der Führerschein des 56jährigen eingezogen.

In Nordhausen, an der Zufahrt zur Straße "Im Krug", bei einem ansässigen Schnellrestaurant, wurde in der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 05:45 Uhr ein Verkehrszeichen umgefahren. Der Verursacher flüchtete. Am Verkehrszeichen wurde rötlicher Lack erkannt, möglicherweise vom Verursacher. Die Polizei Nordhausen bittet potentielle Zeugen des Verkehrsunfalls, sich bei der Polizei zu melden. ~

