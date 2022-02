Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche beim Einkaufen gestohlen

Nordhausen (ots)

Während des Einkaufens wurde am Donnerstagnachmittag einer Frau die Handtasche in einem Einkaufsmarkt am Darrweg gestohlen. Sie hielt sich zwischen 13.30 und 14 Uhr im Markt auf. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Verlust ihrer Tasche. Wenig später konnte die entleerte Handtasche, in der sich neben Bargeld und persönlichen Dokumenten auch das Handy der Frau befand, in der Abteilung für Tiernahrung entdeckt werden. Der entstandene Schaden beträgt ca. 200 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell