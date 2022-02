Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandursache Feuer in Produktionshalle geklärt

Aschara (ots)

Am Mittwoch, 2. Februar, brannte eine Produktionshalle in Aschara ab. Zur Klärung der Brandursache waren am Donnerstagvormittag Spezialisten der Kriminalpolizei am Brandort. Hiernach kann eine Straftat ausgeschlossen werden. Offensichtlich führte ein technischer Defekt an einem Strahler zum Brandausbruch. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50.000 bis 60.000 Euro.

