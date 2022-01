Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche geklaut

Bad Langensalza (ots)

Ein bislang unbekannter Täter klaute am Sonntagabend, gegen 18.10 Uhr, aus einem Vorraum der Klinik an der Kurpromenade eine Handtasche. Die Tasche hatte eine 28-jährige Frau auf einem Stuhl abgestellt, als der Dieb diese an sich nahm und flüchtet. Die junge Frau folgte dem Täter, konnte ihm aber nicht habhaft werden. In der Tasche befanden sich persönliche Dokumente. Der Unbekannte war ca. 1.60 bis 1.70 m groß und hatte kurze, dunkelblonde Haare. Er war mit einem dunkelblauen Trainingsanzug mit roten Streifen an der Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell