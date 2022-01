Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Auto eingebrochen

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag brachen Unbekannte in einen Opel Astra ein, der An der Bleiche geparkt stand. Sie durchwühlten das Handschuhfach und stahlen ein Navigationsgerät mit Headset. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

