Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baum und Schild beschädigt, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen im Ortsteil Salza. In der Nacht von Samstag, 8. zum Sonntag, 9. Januar beschädigten Unbekannte im Zuckerweg einen Baum. Er wurde derart am Stamm angesägt, dass er abknickte. Außerdem beschädigten die Unbekannten ein Schild. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

