Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen (ots)

Am Freitagabend meldete sich ein Ladendetektiv aus einen Supermarkt in Mühlhausen bei der Polizei. Dieser hatte einen polizeibekannten 38jährigen Ladendieb gestellt. Der Dieb hatte Lebensmittel im Wert von ca. 60 Euro in seinen mitgebrachten Rucksack gesteckt und wollte den Laden, ohne zu bezahlen, verlassen. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Dieb in unbekannte Richtung und ließ seinen Rucksack mit dem Diebesgut zurück. Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet.

In der Sondershäuser Landstraße in Mühlhausen kam es am Samstagvormittag zu einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen. Ein 64jähriger Pkw Nissan Fahrer musste als Linksabbieger verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrende Pkw Ford (Fahrer 54 Jahre) kam rechtzeitig zum stehen. Aufgrund von Unachtsamkeit schaffte es der dahinter fahrende 30jährige Mercedes Benz Fahrer nicht, rechtzeitig anzuhalten. Es kam zum Zusammenstoß aller drei Pkw´s. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Sonntagvormittag meldete sich eine 37jährige Frau bei einem vorbeifahrenden Streifenwagen und teilte mit, dass gerade in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen wird. Die Täter befinden sich noch im Haus. Im Nahbereich konnten, mit Hilfe der Geschädigten, zwei polizeibekannte männliche Täter (39 und 42 Jahre) durch die Polizei gestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Tasche mit Kinderwagenzubehör sowie eine Wickeltasche aus dem im Hausflur befindlichen Kinderwagen entwendet worden sein. Eine weibliche (bekannte) Täterin war vom Tatort geflüchtet. Beide Täter standen unter Drogeneinfluß. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des besonders schweren Fall des Diebstahls wurden eingeleitet.

