Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Ellrich

Nordhausen (ots)

Am 17.12.2021 kam es auf der L1014 zwischen Ellrich und Walkenried gegen 12:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Aufgrund noch ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden dabei schwer verletzt und in das Südharzklinikum Nordhausen verbracht. An den Pkw entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

