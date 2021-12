Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit schwerverletztem Fußgänger

Marolterode (ots)

Am Mittwoch, gegen 16.40 Uhr, querte ein Fußgänger in Marolterode die Hauptstraße. Da dieser dunkel gekleidet war übersah ihn wahrscheinlich die 41-jährige, herannahende Fahrerin eines Ford. Es kam zum Zusammenstoß des Fahrzeugs mit dem 79-jährigen Mann. Dieser wurde durch den Aufprall schwer verletzt und zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in ein Klinikum gebracht.

