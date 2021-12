Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Einfamilienhaus

Breitenbach (ots)

Am Mittwoch, gegen 22.50 Uhr, erhielt die Eichsfelder Polizei die Information über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Breitenbach. Die unbekannten Täter drangen zwischen 17 und 22.45 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam in das Haus, An der Kuhle, ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand suchten die Einbrecher offensichtlich gezielt nach Bargeld und Schmuck. An einem Tresor scheiterten sie. Das Beutegut wird mit einem Wert von etwa 3000 Euro beziffert.

