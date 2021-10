Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sperrmüll entzündet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Sperrmüll entzündete sich am Morgen aus bislang noch ungeklärter Ursache auf dem Bauhof in der Flinsberger Straße. Der Müll geriet offensichtlich beim Pressvorgang auf der Ladefläche des Entsorgungsfahrzeuges in Brand. Der betroffene Fahrer lud den Müll ab, um ein Übergreifen des Feuers auf sein Fahrzeug zu verhindern. Die Feuerwehr rückte an und löschte. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Schaden entstand nicht.

