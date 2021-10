Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeitungen auf Herd fangen Feuer

Ellrich (ots)

Zeitungen auf einem eingeschalteten Herd lösten am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, einen Feuerwehreinsatz in Ellrich aus. Zunächst gingen die Einsatzkräfte von einem Wohnungsbrand in der Schmalingstraße aus. Sie gaben schnell Entwarnung. Die Zeitungen waren schnell gelöscht, die Wohnung im Mehrfamilienhaus gelüftet. Personen wurden nicht verletzt, der Schaden ist gering.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell