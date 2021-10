Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf B 4

Sondershausen (ots)

Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem LKW Freitagmittag in Sondershausen die B 4 aus Richtung Nordhausen kommend in Richtung Erfurt. Die Fahrerin eines PKW Ford fuhr in Bebra auf die B 4 auf. Der LKW-Fahrer war auf der Bundesstraße und wollte am Ende der Spurteilung nach rechts auf die rechte Spur wechseln und übersah hierbei die rechts neben ihm befindliche PKW-Fahrerin. Es kam zur seitlichen Kollision. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

