Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 3 Fahrzeuge bei Parkplatzunfall beschädigt

Sondershausen (ots)

Am Freitagvormittag wollte ein 73-jähriger Fahrer eines PKW VW vorwärts in eine Parklücke des Norma - Marktes in der Hospitalstraße in Sondershausen einparken. Dabei beschädigte er das links neben seiner Parklücke ordnungsgemäß abgeparkte Fahrzeug. Dies bemerkte er aber nicht und fuhr anschließend weiter geradeaus über die Markierung seiner Parkbucht. In der weiteren Folge beschädigte er das vor seinem Fahrzeug, in einer Parklücke quer zu seinem PKW, ordnungsgemäß abgeparkte Fahrzeug. Es entstand Sachschaden an allen 3 Fahrzeugen.

