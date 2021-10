Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter auf frischer Tat

Sondershausen (ots)

Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen konnte am Freitagnachmittag in Sondershausen ein Täter auf frischer Tat gestellt werden. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie sich unter der Brücke des Zubringers zur B 4 in Bebra eine männliche Person aufhielt. Diese schnitt sich auf der dort befindlichen Baustelle der Deutschen Bahn Kabelstücke zurecht. Der Täter hatte sich bei der Feststellung durch die eingesetzten Beamten bereits 57 Kabelabschnitte eines an den Bahngleisen entlang verlegten Kupferkabels zurecht geschnitten und auf einer Stelle zum Abtransport bereit gelegt. In dem von ihm mitgeführten Rucksack befanden sich zudem die hierzu nötigen Werkzeuge, wie ein Cutter-Messer, Handbügelsäge, Kabelzange, Stromprüfer, etc.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell