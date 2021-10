Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mischling beißt zu, Rentner verletzt

Roßleben (ots)

Mit einer Bisswunde im Arm musste sich am Freitagmorgen ein 73-jähriger Mann unfreiwillig zum Arzt begeben. Er war zuvor, gegen 7.45 Uhr, von einem Mischling, auf Höhe der Heinrich-Heine-Heine-Straße, in den Arm gebissen worden. Der Hundebesitzer lief mit seinem Hund an der Leine am Rentner vorbei, als das Tier unvermittelt den Rentner angriff. Warum der Hund zugebissen hat ist derzeit noch völlig unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, zu melden.

