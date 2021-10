Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer bei Unfall leicht verletzt

Oldisleben (ots)

Freitagnachmittag befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki in der Ortslage Oldisleben die Frankenhäuser Straße in Richtung Bad Frankenhausen. In der weiteren Folge bremste er plötzlich abrupt ab, um verbotswidrig nach links in die Einfahrt zur Waldstraße abzubiegen und dort zu drehen. Der nachfolgende Fahrer eines Pkw Skoda konnte durch eine Gefahrenbremsung noch zum Stehen kommen. Der darauffolgende Fahrer eines Moped S 50 schaffte dies nicht mehr und fuhr auf den Skoda hinten auf. Der 15-Jährige kam in der weiteren Folge zu Fall und wurde leicht verletzt.

